Вашингтон, , 14:28 — REGNUM

Американский боец смешанных единоборств Чед Мендес объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Я брал некоторую паузу и отходил от дел, мне нужно было всё оценить и удостовериться, что мои чувства не изменятся. И так и произошло. Пришло моё время», — сказал Мендес.

Напомним, Мендес начал карьеру в UFC в 2011 году. Он дважды являлся претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе, однако оба раза проиграл Жозе Алду.

Кроме того, он уступил Конору Макгрегору в бою за звание временного чемпиона.

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