Москва, , 14:15 — REGNUM

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме может продолжить карьеру в другом московском клубе. Об этом заявил генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, сообщает «Чемпионат».

По словам Кикнадзе, «Локомотив» не может конкурировать с другим московским клубом по условиям личного контракта для Гильерме. При этом он не уточнил, о каком клубе идёт речь.

Он добавил, что контракт Гильерме истекает 31 декабря 2019 года. После этого голкипер, скорее всего, уйдёт из клуба.

Напомним, Гильерме играет за «Локомотив» с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. С 2016 года он является гражданином России, за сборную России он сыграл восемь матчей.

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