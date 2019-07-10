Бостон, США, , 13:17 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» продлил контракт с нападающим Дэнтоном Хайненом. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года, а зарплата форварда составит $2,8 млн за сезон.

В сезоне 2018/19 23-летний форвард сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 24 играх.

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