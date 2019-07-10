Лиссабон, , 12:53 — REGNUM

Бразильский нападающий лиссабонской «Бенфики» Жонас объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает A Bola.

Жонас играл за «Бенфику» с 2014 года после того, как перешёл из «Валенсии» в качестве свободного агента. Всего за португальскую команду он сыграл 183 матча, в которых забил 137 гола и сделал 42 голевые передачи.

В 2016 и 2018 годах Жонас становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

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