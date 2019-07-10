Манчестер, Великобритания, , 11:51 — REGNUM

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует сохранить французского полузащитника Поля Погба в своей команде. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что в МЮ понимают трудности замены игрока такого класса как Погба. При этом в клубе надеются успешно выступить в Лиге Европы.

При этом в клубе готовы продать французского хавбека, если за него предложат не менее €180 млн.

Напомним, Погба играет за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Ранее он выступал за туринский «Ювентус».

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