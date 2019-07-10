Санкт-Петербург, 10 июля 2019, 11:35 — REGNUM
Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
По словам агента спортсмена Дмитрия Резванова, Мороз получил дисквалификацию на полтора года. Отсчёт срока отстранения начинается с октября 2018 года.
Ранее Мороз был отстранён от участия в матчах и тренировках.
Отметим, что 32-летний волейболист является серебряным призёром чемпионата России (2013/14), а также серебряным призёром клубного чемпионата мира (2013). С 2018 года Мороз выступал за клуб «Динамо-ЛО».
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