Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM

Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По словам агента спортсмена Дмитрия Резванова, Мороз получил дисквалификацию на полтора года. Отсчёт срока отстранения начинается с октября 2018 года.

Ранее Мороз был отстранён от участия в матчах и тренировках.

Отметим, что 32-летний волейболист является серебряным призёром чемпионата России (2013/14), а также серебряным призёром клубного чемпионата мира (2013). С 2018 года Мороз выступал за клуб «Динамо-ЛО».

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