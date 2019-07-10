Химки, Московская область, , 11:13 — REGNUM

Подмосковные «Химки» подпишут контракт с форвардом Джереми Эвансом. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации издания, руководство клуба достигло договорённости с Эвансом о подписании контракта.

Отметим, что Эванс является 55-м номер драфта НБА 2010 года. В НБА он играл за такие клубы, как «Юта Джаз», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс».

В сезоне 2018/19 Эванс выступал за «Дарушшафаку». В Евролиге его средние показатели составили 9,7 очка, 5,9 подбора и 1,2 блок-шота.

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