Химки, Московская область, , 11:06 — REGNUM

Подмосковные «Химки» продлили контракт с атакующим защитником Егором Вяльцевым. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 33-летним баскетболистом. будет рассчитано ещё на один сезон.

Напомним, Вяльцев играет за «Химки» с 2011 года. Следующий сезон станет для него девятым в составе подмосковной команды. В сезоне 2018/19 он сыграл в 21 матче, в которых набирал 4,8 очка и делал 1,5 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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