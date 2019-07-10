Кампала, , 11:03 — REGNUM

Президент Уганды Йовери Мусевени сообщил, что он доволен выступлением национальной сборной по футболу «Uganda Cranes» на Кубке африканских наций в Египте. За это глава государства пообещал выдать спортсменам премию в размере одного миллиона долларов США, передает ВВС Africa.

Йовери Мусевени

Во вторник, 9 июля, Мусевени написал в Твиттере, что он выделит игрокам команды и спортивным чиновникам средства в размере $1 млн.

«Я знаю, в следующий раз мы выступим еще лучше, — написал президент на странице в соцсети. — И, хотя мы не выиграли все наши матчи, мы приложили немало усилий и достигли очевидного успеха. Я не уверен, достиг ли Сенегал поставленной задачи. Я вижу, что все наши игроки молоды и находятся на своем месте. Им просто нужно больше выносливости. Я еще раз благодарю команду».

Напомним, игра сборной Уганды была впечатляющей в групповых матчах, но затем команда уступила Сенегалу в матче 1/8 финала турнира.