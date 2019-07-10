Чикаго, США, , 10:32 — REGNUM

Шведский нападающий Александер Нюландер стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Нюландер перешёл в «Чикаго» из «Баффало Сэйбрз» в результате обмена на финского защитника Хенри Йокихарью.

В сезоне 2018/19 Нюландер сыграл 12 матчей за основную команду «Баффало», в которых он записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Йокихарью провёл за «Чикаго» 38 матчей, отметившись 12 результативными передачами.

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