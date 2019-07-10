Денвер, США, 10 июля 2019, 10:19 — REGNUM
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что клуб заключил новое соглашение с 47-летним канадским специалистом, рассчитанное на два сезона.
Напомним, Беднар возглавил «Колорадо» летом 2016 года. В сезоне 2018/19 «Колорадо» дошёл до второго раунда Кубка Стэнли, в котором проиграл «Сан-Хосе» со счётом 3:4.
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