Додома, , 10:21 — REGNUM

В Танзании уволили главного тренера сборной страны по футболу. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Федерации футбола Танзании (TFF).

Нигерийского тренер Эммануэль Амунеке был снят с поста после того, как сборная Танзании выбыла из Кубка африканских наций (Afcon).

Футболисты «Taifa Stars» («Звезды нации») не смогли набрать очков на турнире, проиграв Сенегалу со счетом 2:0, Кении — со счетом 3:2, Алжиру — со счетом 3:0.

Имя нового тренера будет объявлено 11 июля.