Додома, 10 июля 2019, 10:21 — REGNUM
В Танзании уволили главного тренера сборной страны по футболу. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Федерации футбола Танзании (TFF).
Нигерийского тренер Эммануэль Амунеке был снят с поста после того, как сборная Танзании выбыла из Кубка африканских наций (Afcon).
Футболисты «Taifa Stars» («Звезды нации») не смогли набрать очков на турнире, проиграв Сенегалу со счетом 2:0, Кении — со счетом 3:2, Алжиру — со счетом 3:0.
Имя нового тренера будет объявлено 11 июля.