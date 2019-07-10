Сан-Себастьян, Испания, , 09:42 — REGNUM

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо стал главным тренером клуба «Реал Сосьедад Б». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что Алонсо официально представлен в качестве наставника второй команды клуба.

Напомним, Хаби Алонсо начинал профессиональную карьеру в «Реал Сосьедаде». Также он играл за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». Он становился чемпионом Испании и Германии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Испании Алонсо стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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