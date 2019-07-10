Неаполь, Италия, , 09:31 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Аделаида Пчелинцева установила новый национальный рекорд в плавании на Универсиаде-2019 в Италии, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Казахстанская пловчиха преодолела 50 метров брассом за 31,33 секунды, установив новый национальный рекорд. Этот результат позволил Пчелинцеовй пройти в финал соревнований. Лучший результат в полуфинальном заплыве принадлежит Дженифер Алвес из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля казахстанский спортсмен Милад Карими завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе. Гимнаст набрал 14,675 балла в упражнении на перекладине.

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