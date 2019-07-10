Лондон, 10 июля 2019, 09:15 — REGNUM
Бывший бразильский футболист Эду стал техническим директором лондонского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что в должности технического директора «Арсенала» Эду будет координировать работу тренерского штаба основной команды с академией клуба. Также в его обязанности будет входить работа по просмотру игроков и комплектованию команды.
Ранее Эду работал в Бразильской конфедерации футбола на посту генерального координатора сборной Бразилии, которая стала победителем Кубка Америки.
Напомним, будучи игроком Эду выступал за «Арсенал» с 2001 по 2005 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом Англии, а также три раза выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок страны.
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