Лондон, , 09:15 — REGNUM

Бывший бразильский футболист Эду стал техническим директором лондонского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в должности технического директора «Арсенала» Эду будет координировать работу тренерского штаба основной команды с академией клуба. Также в его обязанности будет входить работа по просмотру игроков и комплектованию команды.

Ранее Эду работал в Бразильской конфедерации футбола на посту генерального координатора сборной Бразилии, которая стала победителем Кубка Америки.

Напомним, будучи игроком Эду выступал за «Арсенал» с 2001 по 2005 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом Англии, а также три раза выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок страны.

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