Милан, Италия, , 09:05 — REGNUM

Бывший защитник «Милана» Даниэле Бонера объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 38-летний защитник вошёл в тренерский штаб «Милана», главным тренером которого стал Марко Джампаоло.

Напомним, Бонера защищал цвета «Милана» с 2006 по 2015 год. В составе «Милана» он выиграл Лигу чемпионов в 2007 году, а также стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии в 2011 году. Последние четыре сезона Бонера играл в испанском «Вильярреале».

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