Москва, , 08:58 — REGNUM

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев в ближайшее время восстановится после травмы и вернётся на поле. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

По словам главного врача сборной России Эдуарда Безуглова, восстановление Черышева проходит хорошо, а контрольное МРТ показало значительную положительную динамику.

Он также отметил, что Черышев занимается по индивидуальной программе. Однако он приступит к тренировкам в общей группе через 1−2 недели.

Напомним, Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче чемпионата Испании с «Бетисом».

В сезоне 2018/19 Черышев играл за «Валенсию» на правах аренды, после чего был выкуплен клубом. Он сыграл в 41 матче, в котором забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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