Владикавказ, , 08:29 — REGNUM

В Северной Осетии создан новый футбольный клуб «Алания Владикавказ». Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

Отмечается, что новый футбольный клуб создан на частные средства. Его учредителем и единственным собственником стал предприниматель Данил Гуриев.

С сезона 2019/20 «Алания Владикавказ» будет выступать в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В новой команде будут играть футболисты, выступавшие за дубль клуба «Спартак-Владикавказ», а также воспитанники осетинских школ.

Главным тренером нового футбольного клуба станет бывший футболист Спартак Гогниев, который ранее играл за московские «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, осетинский клуб «Спартак-Алания» стал чемпионом России в 1995 году. В 2014 году «Алания» снялась с чемпионата из-за долгов и прекратила существование. В 2016 году клуб был возрожден под названием «Спартак».

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