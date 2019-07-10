Рим, , 07:52 — REGNUM

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер в команде. Об этом сообщается на сайте клуба.

Пёнтек, который в прошлом сезоне выступал под 19-м номером, теперь будет играть под номером «9».

Отметим, ранее под девятым номером в «Милане» играли такие игроки, как Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Патрик Клюйверт, Роберто Баджо.

Напомним, Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в январе 2019 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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