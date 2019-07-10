Москва, 10 июля 2019, 07:34 — REGNUM
Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила обновлённый чемпионский кубок, который будет разыгран в сезоне 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.
«Новый сезон. Новая история. Новый кубок чемпионов РПЛ», — говорится в сообщении.
https://twitter.com/rfpl/status/1148627874221608960
Отмечается, что в основе верхней части кубка лежит усечённый икосаэдр, правильный многогранник. В трофее он строится из переплетаемых лент.
Напомним, действующим чемпионом России является петербургский «Зенит», который выиграл трофей в пятый раз.