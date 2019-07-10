Москва, , 07:34 — REGNUM

Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила обновлённый чемпионский кубок, который будет разыгран в сезоне 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Новый сезон. Новая история. Новый кубок чемпионов РПЛ», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/rfpl/status/1148627874221608960

Отмечается, что в основе верхней части кубка лежит усечённый икосаэдр, правильный многогранник. В трофее он строится из переплетаемых лент.

Напомним, действующим чемпионом России является петербургский «Зенит», который выиграл трофей в пятый раз.