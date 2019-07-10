Марсель, Франция, , 05:17 — REGNUM

Уход нападающего Марио Балотелли из ФК «Марсель» связан с окончанием его контракта, заявил президент клуба Жак-Анри Эйро, пишет L'Equipe.

Напомним, контракт Балотелли с «Марселем» был рассчитан на один сезон. Футболист подписал его в конце января 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая футболист был дисквалифицирован на четыре матча после игры в заключительном туре чемпионата Франции, где «Марсель» сыграл против ФК «Монпелье».

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