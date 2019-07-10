Москва, , 04:21 — REGNUM

Товарищеский матч между ЦСКА (Москва) и ФК «Рубин» (Татария) выиграла московская команда. Встреча проходила 9 июля на стадионе ЦСКА.

Первый гол в ворота «Рубина» забил на 15-й минуте Арнор Сигурдссон. Следующие два гола также принадлежат ему — на 80-й и на 81-й минутах. Четвертый гол с пенальти забил нападающий Фёдор Чалов — на 87-й минуте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦСКА лучшим футболистом сезона 2018/19 был признан защитник Марио Фернандес.

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