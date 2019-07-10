Москва, , 03:17 — REGNUM

Приглашение на встречу с болельщиками получил Дмитрий Тарасов, экс-полузащитник ФК «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на встрече болельщики радостно приветствовали Тарасова. Футболисту были вручены серебряные медали чемпионата России 2018/19.

https://twitter.com/se_football/status/1148648193309257728

Напомним, Тарасов в июне после повреждения мышцы на ноге перенёс вынужденную операцию. «Локомотив» он покинул из-за того, что у него закончился срок контракта с клубом.