Москва, 10 июля 2019, 03:17 — REGNUM
Приглашение на встречу с болельщиками получил Дмитрий Тарасов, экс-полузащитник ФК «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что на встрече болельщики радостно приветствовали Тарасова. Футболисту были вручены серебряные медали чемпионата России 2018/19.
https://twitter.com/se_football/status/1148648193309257728
Напомним, Тарасов в июне после повреждения мышцы на ноге перенёс вынужденную операцию. «Локомотив» он покинул из-за того, что у него закончился срок контракта с клубом.