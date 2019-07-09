Финикс , США, , 14:49 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санс» подписал контракт с разыгрывающим Рики Рубио. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Рубио переходит в «Финикс» после двух сезонов, проведённых в «Юте Джаз». Игрок договорился с новым клубом о трёхлетнем контракте на $51 млн.

Напомним, Рубио является пятым номером драфта 2009 года. Ранее он играл за такие клубы, как «Миннесота Тимбервулвз» и «Юта Джаз». Он занимает пятое место среди действующих игроков НБА по количеству результативных передач за матч, а также второе место — по числу перехватов за игру.

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