Оклахома-сити, США, , 14:43 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» готов обменять разыгрывающего Рассела Уэстбрука. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации издания, клуб готов обменять Уэстбрука после встречи игрока и его агента с генеральным менеджером Сэмом Прести.

Напомним, Уэстбрука играет за «Оклахому» с 2008 года. Его контракт с клубом действителен до завершения сезона 2022/23.

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