Франкфурт-на-Одере , , 14:43 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу Brundenburg-Cup 2019 среди молодежи в Германии, сообщили 9 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Чемпионами турнира стали Жексен Бейбарыс в весовой категории до 56 кг, Аширхан Айтжан в категории до 60 кг, Тогамбай Сагындык в категории до 91 кг.

Отметим, 24-й юношеский турнир по боксу Brundenburg-Cup 2019 среди молодежи прошел 2−6 июля 2019 года во Франкфурте-на-Одере. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны. Лучшим боксером турнира признан Аширхан Айтжан.

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