Лондон, 9 июля 2019, 14:30 — REGNUM
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. на Уимблдоне. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, который является организатором турнира «Большого шлема», оштрафовал Уильямс за порчу покрытия теннисного корта.
Как отмечает издание, во время тренировки перед началом турнира Уильямс ракеткой повредила один кортов.
Напомним, третий в году турнир «Большого шлема» — Уимблдон — проходит с 1 по 14 июля.
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