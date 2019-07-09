Москва, , 14:01 — REGNUM

Вопрос о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) можно рассматривать только после 2022 года. Об этом 9 июля заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, сообщает «Чемпионат».

По словам Прядкина, расширение лиги российскими клубами является хорошей идеей, однако для этого клубы должны иметь соответствующую спортивную базу и финансовую стабильность.

Он также отметил, что возможно расширение лиги за счёт команд из стран СНГ, однако есть сложности с федерациями этих стран.

Напомним, в июне большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение количества команд-участниц, выступающих лиге.

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