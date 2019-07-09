Москва, , 13:45 — REGNUM

Капитаном московского «Спартака» назначен защитник Георгий Джикия. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что вице-капитаном команды стал полузащитник Роман Зобнин. Решение о назначении футболистам объявил главный тренер Олег Кононов.

Напомним, в течение нескольких сезонов капитаном команды был Денис Глушаков. В летнее межсезонье клуб расторг с ним контракт, после чего он перешёл в грозненский «Ахмат».

Добавим, что в 2017 году Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара». В составе красно-белых он стал чемпионом России сезона 2016/17 и выиграл Суперкубок страны.

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