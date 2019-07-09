Ньюкасл, Великобритания, , 12:56 — REGNUM

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, руководство клуба рассматривает Терри в качестве одного из кандидатов на пост наставника команды.

Напомним, Терри завершил карьеру игрока в 2018 году, после чего вошёл в тренерский штаб «Астон Виллы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с поста главного тренера «Ньюкасла» ушёл испанский специалист Рафаэль Бенитес, который возглавил китайский клуб «Далянь Ифан».

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