Сан-Хосе, США, 9 июля 2019, 12:09 — REGNUM
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с нападающим Кевином Лабанком. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что новое соглашение с 23-летним американским хоккеистом рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате сезона 2018/19 Лабанк сыграл в 82 матчах, забросив 17 шайб и отдав 39 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли он провёл 20 игр, записав на свой счёт 9 (4+5) очков. Этот сезон стал самым результативным в карьере игрока.
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