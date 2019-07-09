Лондон, , 12:01 — REGNUM

Итальянский нападающий Марио Балотелли может перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Балотелли может перейти в лондонский клуб в статусе свободного агента. В клубе его рассматривают как возможную замену австрийскому форварду Марко Арнаутовичу.

Напомним, в сезоне 2018/19 Балотелли играл за французский «Марсель», в составе которого провёл 25 матчей и забил восемь голов.

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