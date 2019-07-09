Улан-Удэ, , 11:39 — REGNUM

В Бурятии 8 июля завершился второй этап международного ралли «Шёлковый путь», финиш которого стал рекордным по числу зрителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за главный приз соревновались участники из 36 стран мира на 97 транспортных средствах.

Гонщики соревновались в четырех категориях: «Мотоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики».

"Мы счастливы, что такое грандиозное мероприятие пришло к нам в республику. Мы постарались показать гостеприимство не только республики, но и России, потому что здесь участники из разных стран. Безусловно, хочется показать богатство культуры, разнообразие природы и доброту жителей. Надеемся, что всем понравится. Такие события, как ралли влияют на всю страну, повышается имидж, узнаваемость, привлекательность, безусловно, и для нашей республики», — заявил глава республики Алексей Цыденов.

По словам директора проекта ралли Владимира Чагина, участники гонки были в восторге от увиденной природы, а также восхитились гостеприимностью Бурятии.

«Они еще больше напитались энергией, силой и это им поможет проехать через всю Монголию, пустыню Гоби до финиша. Спасибо еще раз огромное. Мы очень рады нести те традиции древнего исторического шелкового пути в современной спортивной интерпретации», — отметил он.

Однако наибольшие впечатления на участников произвело число зрителей на финише.

«У нас впервые за десять лет гонки пришло столько людей на финишный участок. И все поддерживали пилотов, радовались за них. Я думаю, что многие зрители видели этих пилотов в первый раз, но, тем не менее, они всячески аплодировали, подбадривали», — рассказал административный директор ралли «Шёлковый путь» Сергей Тукманов.

Среди внедорожников на «бурятском» этапе ралли первым оказался катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. Напомним, он же лидировал на первом этапе — от Иркутска до Байкальска. Лучшее время среди грузовиков показал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Белоруссии. В общем зачете в категории «Мотоциклы» первым стал аргентинец Кевин Бенавидес.

9 июля стартовал третий этап ралли — от Улан-Удэ до Улан-Батора. Участники уже направились на границу с Монголией в Кяхте в обычном темпе. Следующий скоростной участок пройдет на территории Монголии. Закончится ралли «Шелковый путь-2019» 16 июля в китайском городе Дунхуань.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап международного ралли прошел 7 июля в Иркутской области.

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