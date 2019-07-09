Москва, , 11:04 — REGNUM

Российские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко представят Кубок Стэнли в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Барбашёв привезёт Кубок Стэнли в Москву 17 августа. После этого 18 августа кубок вместе с Тарасенко поедет в Новосибирск.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В составе команды чемпионами стали российские нападающие Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

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