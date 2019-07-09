Париж, , 10:31 — REGNUM

Нападающий ПСЖ Неймар не прибыл вовремя в расположение клуба на предсезонную подготовку. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Неймар должен был явиться на базу ПСЖ для возобновления тренировок, однако не сделал этого. В клубе заявили, что примут соответствующие дисциплинарные меры по отношению к игроку.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил новому спортивному директору ПСЖ Леонардо, что хочет покинуть клуб.

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