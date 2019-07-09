Краснодар, , 10:16 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что домашняя форма сделана в традиционном для клуба сочетании чёрного цвета и «калейдоскопического представления зелёного». Выездной комплект выполнен в сочетании белого цвета с «асимметрическими элементами в светло-сером исполнении».

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1148485157076307968

Напомним, в сезоне 2018/19 «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.