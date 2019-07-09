Асунсьон, , 10:08 — REGNUM

Знаменитый парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который обвинил в коррупции Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает Fox Sports.

Хосе Луис Чилаверт (cc) Biser Todorov

По словам Чилаверта, прошедший Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы чемпионом стала сборная Бразилии .

«КОНМЕБОЛ убивает футбол. Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», — сказал Чилаверт.

Напомним, Месси не вышел на церемонию награждения сборной Аргентины бронзовыми медалями Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».

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Кроме того, после проигранного полуфинала Бразилии (0:2) Месси раскритиковал работу арбитра за то, что тот ни разу не воспользовался помощью видеосистемы VAR. А в матче за третье место он был удалён с поля после конфликта с защитником сборной Чили Гари Меделем.

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