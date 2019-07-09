Милан, Италия, , 10:00 — REGNUM

Два китайских клуба заинтересованы в полузащитнике миланского «Интера» Радже Наингголане. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в трансфере бельгийского хавбека заинтересованы «Шанхай Шеньхуа» и «Далянь Ифан».

Отметим, что в сезоне 2018/19 Наингголан сыграл 36 матчей за «Интер», в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Контракт 31-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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