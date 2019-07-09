Казань, , 09:17 — REGNUM

Казанский «Рубин» подписал контракт с грузинским нападающим Бека Микелтадзе. Об этом 9 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что футболист достался казанскому клубу бесплатно, он перешёл из кипрского «Анортосиса» в статусе свободного агента. С игроком подписан контракт до лета 2020 года.

21-летний грузинский форвард является воспитанником клуба «Зестафони». Летом 2018 года он перешёл в «Анортосис», за который сыграл в 23 матчах чемпионата Кипра и забил два гола.

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