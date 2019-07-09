Милан, Италия, , 08:59 — REGNUM

«Милан» объявил о переходе в команду боснийского полузащитника «Эмполи» Раде Крунича. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 25-летний хавбек прошёл медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с миланским клубом.

Крунич является воспитанником боснийского клуба «Сутьешка». Летом 2015 года он перешёл в «Эмполи» из «Борац Чачак» в статусе свободного агента. В сезоне 2018/19 он сыграл в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять готов и отдал семь результативных передач.

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