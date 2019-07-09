Амстердам, , 08:54 — REGNUM

Амстердамский «Аякс» продлил контракт с полузащитником Душаном Тадичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение между клубом и сербским футболистом рассчитано до 2023 года.

При этом в соглашении есть пункт, согласно которому Тадич будет работать в тренерском штабе клуба в случае завершения профессиональной карьеры в 2023 году.

Напомним, Тадич перешёл в «Аякс» летом 2018 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провёл 34 матча в чемпионате Нидерландов, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Также на его счету девять голов и два ассиста в Лиге чемпионов.

Читайте также: Де Лигт согласовал условия контракта с «Ювентусом» — агент