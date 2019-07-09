Санкт-Петербург, , 08:20 — REGNUM

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Сампдория» сделала предложение «Зениту» об аренде Ригони с последующим правом выкупа.

Отмечается, что цена аренды может составить €1 млн, а сумма последующего выкупа — около €9 млн.

Напомним, летом 2017 года Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Индепендьенте». Спустя год он перешёл в «Аталанту» на правах аренды, где провёл полгода, после чего вернулся в «Зенит».

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