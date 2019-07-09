Каир, 9 июля 2019, 08:10 — REGNUM
Определились все участники четвертьфинала Кубка африканских наций, который проходит в Египте с 21 июня по 19 июля.
По итогам 1/8 финала были сформированы следующие пары:
- Сенегал — Бенин
- Мадагаскар — Тунис
- Кот-д'Ивуар — Алжир
- Нигерия — ЮАР
Отметим, что сборные Туниса и Бенина, которые вышли в четвертьфинал, не одержали ни одной победы в основное время в четырёх матчах турнира. На групповом этапе они трижды сыграли вничью, а в 1/8 финала победили в серии пенальти.
Четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций состоятся 10 и 11 июля.
Читайте также: Сборная Туниса вырвала победу у Ганы в 1/8 финала Кубка африканских наций