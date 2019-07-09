Каир, , 08:10 — REGNUM

Определились все участники четвертьфинала Кубка африканских наций, который проходит в Египте с 21 июня по 19 июля.

По итогам 1/8 финала были сформированы следующие пары:

Сенегал — Бенин

Мадагаскар — Тунис

Кот-д'Ивуар — Алжир

Нигерия — ЮАР

Отметим, что сборные Туниса и Бенина, которые вышли в четвертьфинал, не одержали ни одной победы в основное время в четырёх матчах турнира. На групповом этапе они трижды сыграли вничью, а в 1/8 финала победили в серии пенальти.

Четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций состоятся 10 и 11 июля.

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