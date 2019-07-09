Санкт-Петербург, , 07:59 — REGNUM

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин станет игроком ФК «Сочи». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе игрока. Согласно условиям договора, «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа защитника.

Добавим, что Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Он перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года за €4,5 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 11 матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу.

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