Лондон, , 06:55 — REGNUM

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над представительницей США Кори Гауфф в четвёртом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Симона Халеп (cc) NAPARAZZI

Халеп два раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Халеп сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.

Отметим, что 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф сумела дойти до четвёртого круга, обыграв по ходу турнира Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову и Полону Херцог.