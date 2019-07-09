Лондон, 9 июля 2019, 06:47 — REGNUM
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Франции Уго Умбером в четвёртом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:3.
Джокович три раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.
В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.
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