Лондон, 9 июля 2019, 06:43 — REGNUM
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в четвёртом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:2.
Федерер пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.
В четвертьфинале турнира Федерер сыграет с японским теннисистом Кеем Нисикори.
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