Исмаилия, , 06:24 — REGNUM

Сборная Туниса одержала победу над командой Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:4 — по пенальти).

На 75-й минуте счёт открыл нападающий сборной Туниса Таха Хенисси. На первой добавленной минуте защитник тунисцев Рами Бедуи срезал мяч в свои ворота.

В сери послематчевых пенальти точнее оказались футболисты сборной Туниса.

Таким образом, сборная Туниса вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с командой Мадагаскара.

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