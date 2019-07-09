Исмаилия, 9 июля 2019, 06:24 — REGNUM
Сборная Туниса одержала победу над командой Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:4 — по пенальти).
На 75-й минуте счёт открыл нападающий сборной Туниса Таха Хенисси. На первой добавленной минуте защитник тунисцев Рами Бедуи срезал мяч в свои ворота.
В сери послематчевых пенальти точнее оказались футболисты сборной Туниса.
Таким образом, сборная Туниса вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с командой Мадагаскара.
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