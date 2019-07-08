Пёллау, , 23:05 — REGNUM

После заключительного контрольного матча в Австрии («Ростов» уступил «Ганноверу» со счётом 1:2) главный тренер российской команды Валерий Карпин подвёл итог всего предсезонного сбора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

«[Сбор] получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы всё равно ещё очень много. Есть, что корректировать», — сказал наставник.

Напомним, ранее Карпин заявил, что его подопечные намерены бороться за каждое очко в предстоящем чемпионате России и, по возможности, за еврокубки.

«Это наше желание. Такую задачу перед ребятами я не ставлю. Что касается того хватит ли ресурсов, то рассчитывать можно на что-то и без ресурсов. «Реал Сосьедад» в своё время занял второе место без ресурсов», — указал наставник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую игра в новом сезоне ростовская команда проведёт на домашней площадке. Стадион «Ростов-Арена» примет болельщиков «Ростова» и «Оренбурга» 13 июля. Футбольные фанаты и наставник жёлто-синих остались недовольны временем начала поединка, в связи с чем направили совместное обращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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