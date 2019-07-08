Макао, Китай, , 22:56 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали пять медалей на чемпионате Азии по дзюдо среди молодежи в китайском Макао, сообщили 8 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В весовой категории до 90 кг первое место занял Мухаммедали Мавлидов, в категориях до 81 кг и свыше 100 кг серебряные медали завоевали Айдар Арапов и Жургамырза Шукирбеков. Кроме того, третьи места заняли Кайратбек Сабит и Мадина Парагульгова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева стала победительницей Кубка Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг среди молодежи в венгерском городе Пакс.